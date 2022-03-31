ألمانيا تعيد 10 نساء و27 طفلاً من مخيم للدواعش بسوريا

أعلنت ألمانيا أنها أعادت 10 نساء و27 طفلا من مخيم يقع في شمال شرق سوريا كان يحتجز عناصر من تنظيم داعش.
إلى هذا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن المجموعة أعيدت إلى الوطن من مخيم روج، الأربعاء، فيما وصفتها بعملية "صعبة للغاية".
وأضافت أن بعض الأمهات تم احتجازهن فور وصولهن إلى ألمانيا.
"ضحايا داعش"
كما أشارت إلى أن "الأطفال الـ27، في نهاية المطاف هم ضحايا تنظيم داعش، ولديهم الحق في مستقبل أفضل بعيدا عن أيديولوجيته القاتلة، وأيضا العيش في أمان، كما نتمنى لأطفالنا. يجب محاسبة الأمهات على أفعالهن".
الدنمارك تستعيد 3 نساء و14 طفلا
وأعادت ألمانيا في السابق 23 طفلا وأمهاتهم الـ8 من مخيم روج في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، استعادت الدنمارك المجاورة 14 طفلا وثلاث نساء.
فيما قدمت بيربوك الشكر للسلطات الكردية في سوريا والشركاء الأميركيين.
وقالت كذلك إنه مع عملية الأربعاء "تم نقل غالبية الأطفال الألمان الذين ترغب أمهاتهم في العودة إلى ألمانيا إلى بر الأمان. لا يوجد الآن سوى عدد قليل من الحالات الخاصة التي نواصل العمل على إيجاد حلول فردية من أجلها".
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