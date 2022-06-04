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"تقدم طفيف" في محادثات اللجنة الدستورية السورية

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United Nations Special Envoy for Syria Geir Pedersen talks to reporters in the Syrian capital Damascus, on May 22, 2022. Pedersen welcomed a general amnesty aimed at freeing thousands of Syrians convicted on terrorism charges. (Photo by Louai Beshara / AFP)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون (أرشيفية)
سوريا والأسد

"تقدم طفيف" في محادثات اللجنة الدستورية السورية

غير بيدرسون: ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى

جنيف – فرانس برس

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اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد أمس الجمعة في جنيف، أحرز خلالها الأطراف المتخاصمون تقدماً طفيفاً، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر عام 2019. وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.

من اجتماع في أكتوبر 2019 للجنة الدستوري السورية
من اجتماع في أكتوبر 2019 للجنة الدستوري السورية

ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

لكن الدبلوماسي النرويجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع، والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.

ونوقشت خلال الدورة "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب" من منطلق دستوري و"سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية" و"الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" و"العدالة الانتقالية".

ونوقشت أيضاً مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.

وفي اليوم الخامس من المباحثات أمس الجمعة، قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.

وقال مكتب بيدرسون في بيان: "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".

من اجتماع في أكتوبر 2019 للجنة الدستوري السورية
من اجتماع في أكتوبر 2019 للجنة الدستوري السورية
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وفي الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسناً كبيراً.

واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكاراً للنظر فيها في هذا الصدد.

وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين.

واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف من 25 إلى 29 تموز/يوليو 2022.

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