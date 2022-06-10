توقف الرحلات بمطار دمشق.. بعد استهداف إسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، وذلك بعد ما أفاد المرصد السوري باستهداف إسرائيلي للمطار في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن التعليق يأتي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".

مادة اعلانية

تجنبت ذكر الاستهداف الإسرائيلي

فبينما لم تشر وزارة النقل إلى أي علاقة للقرار بالاستهداف الإسرائيلي الذي أعلن عنه المرصد، فإنها ذكرت أن الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي سيتم فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية.

من جهته، قال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن خلال مقابلة مع العربية إن الضربة الإسرائيلية في مطار دمشق دمرت مستودعات لحزب الله، وفصائل إيرانية أخرى، لافتا إلى أن الفصائل الإيرانية تخزن السلاح وسط مناطق سكنية سورية.

"حولت سوريا لمستودع ذخيرة"

وأشار إلى تأثر برج المراقبة في مطار دمشق بالضربة الإسرائيلية، مضيفا أن "إيران حولت سوريا إلى مستودع للذخيرة والسلاح".

قبل ذلك، قال المرصد السوري إن حركة الطيران توقفت لمدة 48 ساعة في مطار العاصمة بعد "استهداف إسرائيلي طال مستودعات لمجموعات إيرانية مسلحة في محيطه".

تأجيل الرحلات 48 ساعة

وأضاف أن شركة الطيران السورية أبلغت جميع المسافرين ممن لديهم حجوزات اليوم بتأجيل رحلاتهم الجوية لمدة 48 ساعة بعد الاستهداف الإسرائيلي فجر اليوم.

كما أفاد بسماع دوي انفجارات وصفها بالقوية في دمشق وريفها في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، مشيرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن سقوط مصابين من المجموعات الإيرانية.

ألسنة اللهب تتصاعد

كذلك، شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من ثلاثة مواقع جرى استهدافها، وذلك "تزامنا مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف وشوهدت على طريق مطار دمشق الدولي". وفق المرصد.

يذكر أنه غالبا ما تستهدف هجمات صاروخية مواقع على الأراضي السورية تعود إلى نشاطات عسكرية للميليشيات الإيرانية أو لقوات النظام، وغالبا ما تتهم إسرائيل بتنفيذها.