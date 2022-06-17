قصف تركي على شمال شرق سوريا

تعرضت عدة قرى تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في عفرين وتل رفعت في شمال شرق سوريا إلى قصف تركي منذ صباح اليوم الجمعة.

وقال مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" إن القصف تركز على قرية تل_قراح في الشهباء وقرية صوغانكي التابعة لعفرين، حيث سقطت أكثر من 10 قذائف على القرية.

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كما استهدف القصف قرى قريبة من بلدة تل رفعت، لاسيما الشيخ هلال والشيخ عيسى.

ولم تسفر عمليات القصف عن أي ضحايا، فيما اقتصرت الأضرار على منازل السكان.

وفي السياق، قال مبعوث روسيا الخاص في سوريا ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا حاولت إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية عسكرية في سوريا، وذلك خلال محادثات في كازاخستان، الأربعاء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الخميس، عن لافرنتيف قوله: "حاولنا إقناعهم بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

وتهدد تركيا منذ أسابيع بشن عملية عسكرية في شمال سوريا لفرض "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتراً على حدودها تكون خالية من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وشهد الأربعاء والخميس انعقاد محادثات "أستانا 18" حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بمشاركة ممثلي تركيا وروسيا وإيران.