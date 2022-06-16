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روسيا: حاولنا إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية في سوريا

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A joint Russian-Turkish patrol advances in the countryside of the Syrian town of al-Jawadiyah, in the northeastern Hasakeh province, near the border with Turkey, on December 24, 2020. (File photo: AFP)
دورية روسية تركية مشتركة في الحسكة (أرشيفية)
التدخل التركي

روسيا: حاولنا إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية في سوريا

خلال اجتماعات "أستانا 18" حاول المبعوث الروسي لسوريا إقناع أنقرة بـ"حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف"

العربية.نت

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قال مبعوث روسيا الخاص في سوريا ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا حاولت إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية عسكرية في سوريا، وذلك خلال محادثات في كازاخستان، أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن لافرنتيف قوله: "حاولنا إقناعهم بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

مقاتل من وحدات حماية الشعب في شمال سوريا (أرشيفية)
مقاتل من وحدات حماية الشعب في شمال سوريا (أرشيفية)

وتهدد تركيا منذ أسابيع بشن عملية عسكرية في شمال سوريا لفرض "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتراً على حدودها تكون خالية من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

هذا واختتمت، أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من محادثات "أستانا 18" حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول تركيا وروسيا وإيران.

وبدأت المحادثات منذ ساعات الصباح واستمرت طوال اليوم، حيث تم عقد اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، ومن المقرر أن تستمر يومين.

اجتماعات سابقة في استانا حول الأزمة السورية في 2018 (أرشيفية)
اجتماعات سابقة في استانا حول الأزمة السورية في 2018 (أرشيفية)
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وحضر المحادثات من الجانب التركي رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية السفير سلجوق أونال، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

وشارك في المحادثات أيضاً وفدا المعارضة والنظام السوريان، وروبرت دون المسؤول عن القضايا السياسية لدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى وفد أردني بصفة مراقب.

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