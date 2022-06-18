مصادر أميركية: روسيا استهدفت قوات التحالف الدولي ضد داعش بسوريا

قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن القوات الروسية نفذت سلسلة من العمليات ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا هذا الشهر ، بما في ذلك واحدة هذا الأسبوع في قاعدة ذات موقع استراتيجي في الجزء الجنوبي من البلاد.

وأثارت الإسنفزازت الروسية قلق المسؤولين العسكريين الأميركيين، الذين يشعرون بالقلق من أن سوء التقدير قد يتصاعد إلى صراع غير مقصود بين القوات الأميركية والروسية في سوريا.

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وتعتبر التوترات بين البلدين عالية بالفعل في أعقاب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في فبراير والجهود الأميركية لتسليح الجيش الأوكراني لهزيمة القوات الروسية هناك.

ونفذت روسيا ، الأربعاء ، غارات جوية على ثكنة التنف، بالقرب من الحدود السورية مع الأردن في جنوب شرق سوريا، حيث تقوم القوات الأميركية بمهمة تدريب وإرشاد مقاتلين محليين لمنع عودة ظهور داعش.

وأخطرت روسيا الولايات المتحدة من خلال خط اتصالات تم إنشاؤه منذ سنوات بأنها كانت تشن الضربات الجوية ردًا على هجوم مزعوم ضد القوات الحكومية السورية يدافع عنه الروس والذي ربما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير مركبة.

وبعد فترة وجيزة، شوهدت طائرات مقاتلة روسية، بما في ذلك طائرتان من طراز Su-35 وطائرة Su-24 ، تعبر المنطقة فوق التنف قبل قصف موقع قتالي في الثكنة، حسبما قال مسؤول عسكري أميركي.

وأشار الإخطار المسبق بالضربة للمسؤولين الأميركيين إلى أن الجيش الروسي لم يكن يستهدف القوات الأميركية بنشاط ولكنه كان يضايق المهمة الأميركية في سوريا وهو تكتيك استخدمته القوات الروسية سابقًا مما دفع البلدين تكثيف الاتصالات على مر السنين.

ولم تكن القوات العسكرية الأميركية بالقرب من القاعدة وقت ضربات يوم الأربعاء، والتي أوردتها شبكة سي إن إن في وقت سابق، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأميركية أو التحالف نتيجة الضربة. لكن العملية تخللت ما وصفه مسؤول عسكري أميركي بأنه "زيادة كبيرة في الاستفزاز" هذا الشهر.

وهذا الأسبوع أيضًا ، نشر الروس طائرتين مقاتلتين من طراز Su-34 في موقع كانت الولايات المتحدة تشن فيه غارة في شمال شرق سوريا للقبض على صانع قنابل تابع لتنظيم داعش. وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن المقاتلات انسحبت بعد أن سارعت الولايات المتحدة بمقاتلاتها من طراز F-16 لتحذير الطائرات الروسية لمغادرة المنطقة.

ويتمركز ما يصل إلى 200 جندي أمريكي في قاعدة التنف كجزء من الحملة الأميركية لتوجيه الشركاء المحليين لمحاربة مقاتلي تنظيم داعش.

ويقول مسؤولون عسكريون إن هناك قرابة 900 جندي أمريكي في سوريا. وبالإضافة إلى التنف ، تقوم القوات الأميركية بتدريب وتقديم المشورة للقوات الكردية السورية في القطاع الشرقي من البلاد.