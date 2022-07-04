قوات روسية تصل شمال سوريا.. وتركيا "لن تعيق عمليتنا"

فيما تستعد تركيا إلى إطلاق عمليتها العسكرية الجديدة في الشمال السوري، على الرغم من التحذيرات الأميركية، والمساعي الإيرانية، وصلت على ما يبدو قوات دعم روسية جديدة إلى المنطقة.

فقد حطت قوات عسكرية من فرقة المظليين التابعة للجيش الروسي في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

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فرقة مظليين

وأظهرت صور نشرت على تليغرام وصول فرقة مظليين إلى القامشلي.

بالتزامن، استبعدت أنقرة إعاقة روسيا لعملياتها العسكرية التي أعلنت عنها سابقا.

وقال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، إن بلاده لا تتوقع أن تعيق روسيا عمليتها العسكرية رغم الاختلافات القائمة.

انتقادات تركية

إلى ذلك، وجه انتقادات إلى كل من واشنطن وموسكو، قائلاً في مقابلة مع قناة "إن تي في" اليوم، إنه "لا يحق للولايات المتحدة أو روسيا قول أي شيء لتركيا بشأن العملية المرتقبة".

كما اعتبر أن على الدولتين الالتزام بتعهداتهما بشأن إخراج الإرهابيين من سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بلاده لن تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".

وكانت أنقرة أعلنت سابقا عزمها شن هجوم جديد على مناطق في شمال سوريا لطرد المقاتلين الأكراد، المدعومين من الولايات المتحدة، والذين ينسقون أيضا مع دمشق وحليفتها موسكو، ما دفع العاصمتين إلى انتقاد تلك العملية بقوة.

يشار إلى أن تركيا نفذت ثلاث عمليات توغل في الشمال السوري منذ عام 2016، محاولة إبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تتهمهم بالتبعية لحزب العمال الكردستاني عن الحدود بين البلدين.

فيما سعت إيران الحليف الثابت للنظام السوري منذ اندلاع الصراع المستمر منذ 11 عاما، إلى الدخول على خط الوساطة، بغية ثني السلطات التركية عن هذا القرار، دون جدوى على ما يبدو.