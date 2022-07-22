إسرائيل في سوريا مجددا.. تفاصيل الضربة الأخيرة ومن طالت

في غارات جديدة، أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، فجر الجمعة، أن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة من الضربات الجوية على مناطق قريبة من العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن خسائر بشرية.

وبحسب المعلومات، نفذت أربع غارات استهدفت مواقع تابعة لقوات النظام وميليشيات موالية لإيران قرب دمشق، حيث استُهدف مستودع مؤقت تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في مجمع العقيد هيثم سليمان الذي بناه الإيرانيون في بلدة الحجيرة جنوب دمشق.

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قتلى من حزب الله ومسلحي إيران

كما أفادت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، الجمعة، أن إحدى الغارات أصابت المجمع، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف مقاتلي ميليشيا حزب الله اللبناني.

وأكدت أيضاً نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفى الإمام الصدر في منطقة "الست زينب" المجاورة، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "THE JERUSALEM POST" الإسرائيلية.

كما ذكرت أن الضربات الجوية استهدفت مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة في "الست زينب"، التي تعرف بأنها باتت معقلاً للإيرانيين، طالت الغارات تجمعا لمسلحي طهران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 منهم.

صور لمكان للقصف الإسرائيلي في محيط مدينة السيدة زينب بريف دمشق. pic.twitter.com/CybZvwLmY3 — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) July 21, 2022

وتناقلت مواقع أخبار عبر مواقع التواصل صوراً من مكان الحادث، أظهرت سيارات إسعاف ودماراً لحق بالمباني.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 عناصر بينهم 3 من الجنسية السورية و3 من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 عناصر آخرين، في حصيلة أولية لتعداد الخسائر البشرية، نتيجة الضربات الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

مسؤول كبير من الحرس الثوري يعترف

جاء ذلك بعدما استجوب الموساد مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني يدعى "يد الله خدماتي"، فاعترف بدوره في نقل الأسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وأكد خدماتي أمس الخميس، دوره في الجناح اللوجستي للحرس الثوري الإيراني، معترفاً بأنه كان على اتصال مع علي أصغر نوروزي، مسؤول فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي حدده الجيش الإسرائيلي كمسؤول عن نقل مكونات الأسلحة الدقيقة من إيران إلى حزب الله في لبنان.

قصف صاروخي إسرائيلي على مواقع إيران والحرس الجمهوري بريف دمشق وتركز القصف على محيط مدينة السيدة زينب بريف دمشق . pic.twitter.com/Zjdgtjl85s — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) July 21, 2022

يشار إلى أن آخر غارة إسرائيلية في سوريا كانت قبل أكثر من أسبوعين، قُتل فيها عنصر من قوات النظام بطائرة بدون طيار في القنيطرة جنوب غربي سوريا.

قبل ذلك، استهدفت إسرائيل الشهر الماضي مطار دمشق الدولي بغارات على إحدى المدرجات ما أدى لإغلاقه أسابيع.

ويعدّ هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 18 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري.