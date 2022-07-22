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غارات إسرائيلية تدمر مستودع أسلحة للإيرانيين قرب دمشق

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قصف إسرائيلي دمشق

غارات إسرائيلية تدمر مستودع أسلحة للإيرانيين قرب دمشق

دبي - العربية.نت

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قتل 6 عناصر بينهم 3 من الجنسية السورية و3 من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 عناصر آخرين، في حصيلة أولية لتعداد الخسائر البشرية، نتيجة الضربات الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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تدمير مستودع أسلحة بالكامل

وأشار المرصد إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مكاتب للمخابرات الجوية ومكتب لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري، كما سقطت صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وأوتستراد المزة، ومستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب ما أدى إلى تدميره بالكامل.

سقوط قتلى وجرحى

كما تضررت سيارات لم يتم التأكد ما إذا كانت مدنية أو تحمل صفة أمنية وعسكرية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام نقلا عن بيان للجيش أن هجوما إسرائيليا على العاصمة دمشق أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين.

خسائر مادية

وقال مصدر عسكري إن إسرائيل نفذت غارات جوية برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، لافتا إلى أن الدفاع الجوي للنظام أسقط بعض الصواريخ الإسرائيلية.

كما أضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن خسائر مادية.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 18 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري.

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