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قصف تركي يطال مستشفى أممياً بالقامشلي.. ومقتل 4

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القامشلي
أرشيفية

قصف تركي يطال مستشفى أممياً بالقامشلي.. ومقتل 4

دبي - العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن أربعة أشخاص قتلوا جراء استهداف جوي تركي بطيران مسير في محيط مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

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وأوضح أن الهجوم التركي على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا تضمن استهداف مسيّرة تركية لمحيط مشفى "كوفيد" التابع للأمم المتحدة في محيط القامشلي، تبعته ضربة جوية أخرى على المنطقة ذاتها.

كما أشار إلى أن هوية القتلى الأربعة لم تعرف بعد، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

لكن وسائل إعلام تابعة للنظام أفادت بأن عددا من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قتلوا إثر سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية على حيي المحمقية والحزام الغربي في القامشلي.

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