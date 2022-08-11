جاويش أوغلو يكشف عن محادثة أجراها مع وزير خارجية سوريا

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده جاويش أوغلو اليوم على هامش اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة.

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وقال جاويش أوغلو: "أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد".

وشدد على ضرورة وجوب تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، مبيناً أنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق ذلك.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف".

وتابع: "رددنا على دعوة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لعقد قمة مع (الرئيس السوري بشار) الأسد باقتصار المحادثات بين استخبارات البلدين".