دمشق تنفي احتجاز الأميركي أوستن تايس المفقود بسوريا منذ عقد

نفت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء احتجاز الصحافي أوستن تايس الذي قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه محتجز لدى دمشق داعياً إلى إعادته إلى بلاده.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "صدرت في الأسبوع الماضي تصريحات مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس الأميركي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين، من بينهم أوستن تايس".

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وأضافت: "تنفي حكومة الجمهورية العربية السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية".

والأربعاء الماضي قال بايدن "نعلم أن النظام السوري احتجزه. لقد طلبنا مراراً من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن"، مضيفاً: "في الذكرى العاشرة لاختطافه، أدعو سوريا إلى وضع نهاية لذلك ومساعدتنا في إعادته إلى الوطن".

ويوم الثلاثاء الماضي صرح نيد برايس، الناطق باسم الخارجية الأميركية، للصحفيين بأن "الحكومة الأميركية دفعت سوريا من أجل إعادة أي أميركي، وخاصةً في حالة تايس انخرطت إدارة بايدن بكثافة ومباشرة مع مسؤولين سوريين وعبر أطراف ثالثة".

وأضاف: "لم تقر سوريا أبداً باحتجازه، ولن تتوقف جهودنا. سنطرق كل السبل لتأمين عودة آمنة لتايس".

وكان تايس، وهو أيضاً جندي سابق في البحرية الأميركية، مصوراً صحافياً يعمل لحساب العديد من المؤسسات الإخبارية من بينها وكالة "فرانس برس" و"واشنطن بوست" و"سي. بي. إس" عندما اختفى في جنوب دمشق في 14 آب/أغسطس 2012.

وظهر تايس الذي كان يبلغ من العمر 31 عاماً معصوب العينين في مقطع فيديو في أيلول/سبتمبر 2012، لكن لم ترد أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

وأضافت الخارجية السورية أن "سوريا تؤكد أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأميركي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي العام 2020، وجّه الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب إلى نظيره السوري بشار الأسد رسالة شخصية حول تايس. وقال ترامب حينها إنه لا يعلم ما إذا كان تايس لا يزال حيّاً، لكن الإدارة الأميركية أعلنت العام الماضي أنه على قيد الحياة.

كما أعلنت السلطات الأميركية في العام 2018 مكافأة مقدارها مليون دولار لمن يقدم أي معلومات يمكن أن تقود إلى تحرير تايس.

في مايو/ أيار الماضي التقى اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني مسؤولين أميركيين في واشنطن في إطار جهود وساطة بين الولايات المتحدة وسوريا من أجل أطلاق سراح تايس. وكان اللواء ابراهيم قاد جهود وساطة في أزمات رهائن في السابق.