.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"قسد" تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بداعش في مخيم الهول

  • الخط
A picture shows the Kurdish-run al-Hol camp, which holds relatives of suspected Islamic State (IS) group fighters in the northeastern Hasakeh governorate, during a security operation by the Kurdish Asayish security forces and the special forces of the Syrian Democratic Forces, on August 26, 2022. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP)
القوات الكردية اليوم خلال حملتها على عناصر داعش في مخيم الهول
تنظيم داعش

"قسد" تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بداعش في مخيم الهول

القوات الكردية عثرت في المخيم "على أربعة خنادق" وألقت القبض على "27 مشتبها به"

مخيم الهول (سوريا) – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أوقفت القوات الكردية في شمال شرقي سوريا عشرات الأشخاص على صلة بتنظيم داعش في مخيّم الهول للاجئين، وفق ما كشف مسؤول كردي.

ويقع هذا المخيم، الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يعدّ الأكراد عمودها الفقري، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية.

ويضم هذا المخيم الذي يعاني من اكتظاط وسوء حال نحو 56 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف أجنبي، بحسب معطيات الأمم المتحدة، هم بغالبيتهم أقرباء لعناصر من تنظيم داعش ونازحون سوريون ولاجئون عراقيون.

عائلات داعش في مخيم الهول
عائلات داعش في مخيم الهول

وتهدف هذه العملية التي أطلقتها القوات الكردية الخميس إلى "اعتقال العقول المدبرة لداعش في هذا المخيم والذين يقومون بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى أخذ البصمات والحصول على الإحصائية الجديدة للقاطنين في المخيم" على ما قال سيامند علي من وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية لوكالة "فرانس برس".

وقال علي من مخيم الهول حيث عُثر "على أربعة خنادق" إنه "تم إلقاء القبض على 27 مشتبها به".

وأوضح قائلاً: "بدأت قواتنا بإزالة الخيم الفارغة ضمن المخيم حيث يستخدمها داعش خلال هجماته. وبدأت قواتنا بتسجيل أسماء القاطنين.. وأخذ البصمات".

القوات الكردية اليوم خلال حملتها على عناصر داعش في مخيم الهول
القوات الكردية اليوم خلال حملتها على عناصر داعش في مخيم الهول
مقتل ضابط سوري بالضربة الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيران سوريا ميليشيات إيران مقتل ضابط سوري بالضربة الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيران

وانتشرت القوات الكردية على نطاق واسع في المخيم، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

ووصفت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان مخيم الهول ببيئة "تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها".

ومنذ العام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير مرعب لبي بي سي: فاتورة الطاقة في بريطانيا سترتفع إلى 80 % تقرير مرعب لبي بي سي: فاتورة الطاقة في بريطانيا سترتفع إلى 80 %
اكتشف المزيد