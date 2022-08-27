الأردن يحبط محاولة تهريب 6 ملايين حبة كبتاغون من سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم السبت، أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون و578 كف حشيش.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت فجر اليوم السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".



الشاحنة التي كان يستقلها المهربون اليوم من المضبوطات التي صاردها الجيش الأردني اليوم

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وأضاف "جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية وضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأوضح المصدر أن المركبة كان تحتوي على "578 كف حشيش وستة ملايين و447 ألف حبة كبتاغون، و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب"، مشيراً إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وفي17 شباط/فبراير، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية (الممتدة على حوالي 375 كيلومتراً) التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت "منظمة" حيث يتم فيها الاستعانة بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط، أي خلال نحو 45 يوماً، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.







المخدرات التي ضبطها الجيش الأردني اليوم على الحدود السورية المخدرات التي ضبطها الجيش الأردني اليوم على الحدود السورية المخدرات التي ضبطها الجيش الأردني اليوم على الحدود السورية المخدرات التي ضبطها الجيش الأردني اليوم على الحدود السورية

وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور، حيث يسيطر حزب الله على هذه الصناعة.

وتُعد حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع. ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.