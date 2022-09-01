خارجية سوريا: القصف الإسرائيلي أخرج مطار حلب من الخدمة

أكدت وزارة خارجية سوريا أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب، أمس الأربعاء، أخرجه من الخدمة.

وأضافت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن القصف الإسرائيلي دمر محطة ملاحية مع أجهزتها بالكامل في مطار حلب.

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كذلك قالت إن القصف على مطار دمشق أخرج محطة المساعدات الملاحية من الخدمة، ودمر جهاز قياس المسافات للطائرات.

وطالبت مجلس الأمن بإدانة غارات إسرائيل وتحميلها مسؤولية قصف منشآت تجارية.

مواقع لحزب الله

يشار إلى أن إسرائيل أمس استهدفت مواقع عسكرية بها عناصر لحزب الله اللبناني في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن جنسيات المصابين غير معروفة حتى الآن، موضحاً أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تمكنت من إسقاط صاروخ واحد قبل وصوله إلى هدفه.

صور متداولة لانفجارات جراء قصف على مطار حلب

#العربية pic.twitter.com/mOyW4XCpqk — العربية (@AlArabiya) August 31, 2022

وكانت ضربات إسرائيلية استهدفت أمس مناطق في ريف دمشق، بعد ساعة من قصف مطار حلب الدولي ومناطق محيطة به.

في حين كشف المرصد أن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت حرم مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية.

ضربات إسرائيلية

يذكر أنه في 25 أغسطس، أسفرت سلسلة ضربات إسرائيلية هي "بين الأكثر عنفاً" على مواقع لميليشيات إيرانية، عن سقوط ضحايا في محيط مدينتي حماة وطرطوس (وسط وغرب) بحسب المرصد.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية على جارتها الشمالية طالت مواقع للقوات النظامية السورية وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

مراسل #العربية زياد حلبي: أنباء عن هبوط طائرة الشحن الإيرانية في #دمشق بعد أن منعت من الهبوط بــ #حلب pic.twitter.com/rLHnKLAYu7 — العربية (@AlArabiya) August 31, 2022

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.