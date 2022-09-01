قتيل وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف حزب الله في ريف دمشق

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف، أمس الأربعاء، مواقع عسكرية بها عناصر لحزب الله اللبناني في ريف دمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جنسيات المصابين غير معروفة حتى الآن، موضحاً أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تمكنت من إسقاط صاروخ واحد قبل وصوله إلى هدفه.
كما أضاف أن أهداف القصف تبعد بضعة كيلومترات عن مطار دمشق الدولي وحي السيدة زينب.
مستودعات أسلحة
وكانت ضربات إسرائيلية استهدفت أمس مناطق في ريف دمشق، بعد ساعة من قصف مطار حلب الدولي ومناطق محيطة به.
في حين كشف المرصد أن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت حرم مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية.
صور متداولة لانفجارات جراء قصف على مطار حلب— العربية (@AlArabiya) August 31, 2022
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يذكر أن انفجارات عنيفة دوت في 25 أغسطس/آب الفائت، نتيجة قصف إسرائيلي لمواقع في ريف حماة الغربي، استهدف مستودع للذخيرة.
ضربات سابقة
كما طالت الضربات طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة البحوث العلمية، ومنطقة السويدة جنوب شرقي مصياف ومنطقة الجليمة أيضاً، حيث تتواجد هناك مقرات ومواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية.
واستمرت الانفجارات لـ6 ساعات في مصياف بريف حماة، هي نتيجة صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى جرى تصنيعها في مركز البحوث العلمية بإشراف ضباط خبراء من الحرس الثوري الإيراني، بإضافة إلى صواريخ إيرانية جرى نقلها إلى المستودع خلال الأشهر الفائتة.
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