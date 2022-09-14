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الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سوريا على نطاق أوسع

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An electronic billboard reading No war in support of Ukraine amid Russia's invasion is seen in the rebel-held city of Azaz, Syria March 9, 2022. REUTERS/Khalil Ashawi
لوحة إلكترونية كتب عليه "لا للحرب" في أعزاز بشمال سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سوريا على نطاق أوسع

على الرغم من الهدوء الذي يشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، زادت "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية

العربية.نت

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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد من خطر تصاعد الصراع الدامي في سوريا بعد اندلاع عدة جبهات قتال في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة: "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه".

وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أنه على الرغم من الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

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وأشار التقرير إلى اندلاع قتال في شمال شرقي سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.

وقال عضو اللجنة هاني مجلي إنه وثق خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شن المقاتلات الروسية المزيد من الغارات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

أما بينيرو فقال للصحافيين في جنيف: "كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا" لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.

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