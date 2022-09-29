.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من حمص إلى تدمر.. حزب الله ينقل صواريخه خوفا من إسرائيل

  • الخط
حزب الله لبنان

من حمص إلى تدمر.. حزب الله ينقل صواريخه خوفا من إسرائيل

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مرة أخرى، عمد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا إلى نقل أسلحتها وصواريخا خوفا من استهدافها.

فخلال اليومين الماضيين، نقلت تلك الميليشيات الإيرانية كمية من الأسلحة والصواريخ من ريف حمص الجنوبي الغرب إلى تدمر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الخميس.

مجموعات حزب الله تنشط.. ومصانع للمخدرات تنتشر جنوب سوريا سوريا مجموعات حزب الله تنشط.. ومصانع للمخدرات تنتشر جنوب سوريا

خوفا من ضربات سرائيل

كما أوضح أن تلك الأسلحة والصواريخ نقلت إلى أماكن وصفها بالـ "محصنة" قرب مدينة تدمر خشية "الاستهدافات الإسرائيلية".

إلى ذلك، أكد أن الجانبين يعملان على "إعادة التموضع" في هذه المنطقة.

قوات من ميليشيا حزب الله في سوريا
قوات من ميليشيا حزب الله في سوريا

إقرار إسرائيلي نادر

أتى ذلك بعد أيام قليلة على اقرار رسمي نادر، أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده "تشن هجمات في سوريا من أجل حماية أراضيها وصد الخطر عنها."

كما شدد حينها على أن تل أبيب "لن تسمح لطهران باستخدام سوريا قاعدة لتزويد حزب الله بالأسلحة".

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا، عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية، دون أن تتبنى معظمها، مستهدفة مواقع للميليشيات الإيرانية أو مراكز لحزب الله في المنطقة.

وغالباً ما شددت على أنها لن تسمح بتواجد إيراني يهددها على حدودها الشمالية، كما أكدت مراراً أنها ستمنع نقل السلاح إلى حزب الله عبر الأراضي السورية.

وكانت طهران أرسلت قوات من حرسها الثوري، في وقت مبكر عام 2012 لمساعدة حليفها، بشار الأسد، على مواجهة المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به. كذلك دعمت العديد من الميليشيات الشيعية.

فإلى جانب الإيرانيين، لعبت جماعات شيعية أفغانية وعراقية مدعومة من إيران دوراً قتالياً حيوياً، تحت قيادة حزب الله اللبناني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول كبير في حكومة طالبان ينضم إلى المطالبين بتعليم الفتيات مسؤول كبير في حكومة طالبان ينضم إلى المطالبين بتعليم الفتيات
اكتشف المزيد