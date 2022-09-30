.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وصل 10 محافظات.. تحذير من تفشي الكوليرا في سوريا

  • الخط
طفل مصاب بالكوليرا يتلقى العلاج في مستشفى بمحافظة دير الزور (أرشيفية من فرانس برس)

وصل 10 محافظات.. تحذير من تفشي الكوليرا في سوريا

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع.

فقد قال رئيس فريق المنظمة المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، فيليب باربوسا، الجمعة، إن تفشي الكوليرا في سوريا منتشر في 10 محافظات وينتشر في جميع أنحاء البلاد.

الكوليرا يفتك بسوريا.. 29 حالة وفاة ومئات الإصابات سوريا الكوليرا يفتك بسوريا.. 29 حالة وفاة ومئات الإصابات

كما أوضح باربوسا أن الوضع ينذر بالخطر، وسط تسجيل 33 وفاة و426 إصابة.

الطعام أو الماء الملوث

يشار إلى أن تفشي الكوليرا يمثل خطراً في البلاد، لاسيما عبر جبهات الحرب المستمرة في البلاد منذ 11 عاماً ويثير المخاوف أكثر في المخيمات المكتظة بالنازحين الذين لا تتوافر لهم مياه شرب نقية أو صرف صحي، وفق رويترز.

امرأة تحمل طفلها المشتبه بإصابته بالكوليرا في مستشفى في الحسكة (أرشيفية من رويترز)
امرأة تحمل طفلها المشتبه بإصابته بالكوليرا في مستشفى في الحسكة (أرشيفية من رويترز)

وفي البداية تم ربط ذلك بالمياه الملوثة قرب نهر الفرات. لكن الوباء انتشر الآن في أنحاء الدولة، وسُجلت إصابات في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة على السواء.

كذلك تنتشر الكوليرا بسبب تناول الطعام أو الماء الملوث ويمكن أن تتسبب في إسهال حاد. ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إن الكوليرا يمكن أن تقتل المصابين بها في غضون ساعات إذا لم يتلقوا العلاج لأن معظم من تنتقل إليهم تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أية أعراض.

امرأة مصابة بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى بمحافظة دير الزور (أرشيفية من فرانس برس)
امرأة مصابة بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى بمحافظة دير الزور (أرشيفية من فرانس برس)

وتسبب الدمار الناجم عن الصراع السوري في جعل البلاد عرضة للخطر وقضى على كثير من البنية التحتية بما في ذلك محطات ضخ وتنقية المياه. كما يفاقم تغير المناخ مشكلة ندرة المياه في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟ كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟
اكتشف المزيد