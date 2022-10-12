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Syrian refugee Amina Abdel-Mohammed walks with other women near tents at an informal camp in Deir Zenoun, in the Bekaa valley, Lebanon April 19, 2022. Picture taken April 19, 2022. REUTERS/Mohamed Azakir
من مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية)
سوريا والأسد

لبنان يبدأ الأسبوع المقبل في إعادة اللاجئين السوريين

يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً إلى عدد السكان.. وتقدر الحكومة عددهم بما يقرب من 1.5 مليون لاجئ

العربية.نت
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

من مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية)
من مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية)

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.

وأعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين في يوليو عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً، مستنداً في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية)
مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية)
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ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في يوليو، إن "سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين".

وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في منشور: "اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاداً على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها".

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