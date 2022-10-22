ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق ومحيطها

استهدفت ضربات إسرائيلية مساء الجمعة مواقع عسكرية في دمشق ومحيطها، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المضادات الأرضية السورية حاولت التصدي لهذه الضربات في سماء المنطقة.

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وكانت وكالة "سانا" قد أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

وقال المرصد إن الغارات استهدفت محيط مطار دمشق ومنطقة الريف الغربي، مضيفاً أنها استهدفت فيما يبدو شحنة أسلحة إيرانية في دمشق.

وشدد المرصد السوري على أن منطقة جنوب دمشق التي استهدفتها إسرائيل "هي منطقة تحت سيطرة إيران".

من جهته نقل الإعلام السوري عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت هجوماً جوياً بالصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا. وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية.

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات اسرائيلية في يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.