اشتباكات بين القوات الكردية وفصائل موالية لتركيا بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل السبت-الأحد بسقوط 3 صواريخ في محيط القاعدة التركية في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي، مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد مساء السبت قصفاً على محاور ريف حلب الشمالي، حيث قصفت الفصائل الموالية لتركيا محيط بلدة تل رفعت وقرية البيلونية والشيخ عيسى في ريف حلب.

مادة اعلانية

على صعيد متصل، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية من جهة، وفصائل "الجيش الوطني" الموالي لتركيا من جهة أخرى، على محور مرعناز-إعزاز، ومحور مارع- حربل بريف حلب.

وقصفت القوات الكردية وقوات النظام السوري معسكراً للفصائل الموالية لتركيا في تلال الشام قرب مدينة إعزاز، بينما ردت القوات التركية المتمركزة في البحوث وقرب معبر باب السلامة على مصادر النيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد قد أكد الخميس وقوع قصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية الشيخ عيسى ومحيطها، إضافة لناحية سد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد حينها إلى أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع قصفت محيط قرية الوحشية والتي يتواجد ضمنها نقطة عسكرية روسية شمالي حلب، واقتصرت الأضرار على الماديات. وردت القوات الكردية وقوات النظام بقصف محيط قرية حزوان بريف حلب الشرقي.