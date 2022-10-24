انفجارات تستهدف مواقع عدة في دمشق ومحيطها

دوت أصوات انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، لم تعرف طبيعتها حتى اللحظة.

واستهدفت الانفجارات مواقع عدة بالعاصمة دمشق ومحيطها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارات دمشق نتيجة "عدوان إسرائيلي".

واستهدفت ضربات إسرائيلية، مساء الجمعة، مواقع عسكرية في دمشق ومحيطها، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

شحنة أسلحة إيرانية

في حين قال المرصد إن الغارات استهدفت محيط مطار دمشق ومنطقة الريف الغربي، مضيفاً أنها استهدفت فيما يبدو شحنة أسلحة إيرانية في دمشق.

وشدد المرصد السوري على أن منطقة جنوب دمشق التي استهدفتها إسرائيل "هي منطقة تحت سيطرة إيران".

والشهر الماضي، قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

غارات على مطار حلب

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.