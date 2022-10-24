قتيلان باستهداف مسيرة تركية لموقع تابع لقسد في القامشلي

قتل شخصان في استهداف طائرة مسيرة تركية لموقع تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين، في مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وأفادت المصادر بأن الاستهداف التركي أسفر أيضاً عن إصابة أربعة أشخاص، وفق الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق اليوم أن طائرة مسيرة تركية قصفت مركزا للشرطة العسكرية في القامشلي.

فيما تعتبر الغارة الأولى منذ أغسطس الماضي، بعدما قتل أربعة أشخاص جراء استهداف جوي تركي مماثل لمحيط مستشفى "كوفيد" التابع للأمم المتحدة في محيط القامشلي، تبعته ضربة جوية أخرى على المنطقة ذاتها.