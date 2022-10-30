ميليشيات إيران تعزز تواجدها في مدينة الميادين شرق سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الميليشيات الموالية لإيران تعزز تواجدها في شرق سوريا، حيث استحدث حزب الله اللبناني مقراً جديداً في مدينة الميادين.

كما دخلت 3 شاحنات محملة بالذخيرة إلى مدينة الميادين واتجهت نحو البوكمال بريف دير الزور.

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على صعيد متصل، وصلت حافلة تقل عناصر من قوات الفرقة الرابعة المحسوبة على الجناح الإيراني، إلى المواقع العسكرية لتبديل القوات المنتشرة في الميادين.

وكان المرصد السوري قد أشار أمس السبت إلى أن مدينة الميادين شهدت استنفاراً أمنياً للميليشيات الموالية لإيران في الشوارع والمقرات العسكرية المنتشرة في مدينة الميادين التي تعتبر "عاصمة الميليشيات الإيرانية في شرق سوريا".

وشوهدت سيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاشات ثقيلة تتجول في شارع الأربعين بالمدينة، إضافة إلى استنفار أمني في مقرات الميليشيات العسكرية، تزامناً مع وصول حافلات تقل قوات للتبديل ضمن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية.

كما كان المرصد السوري قد أشار في 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن الميليشيات الموالية لإيران نقلت قواعد صواريخ عبر برادات مخصصة لنقل الخضار من مدينة الميادين نحو مدينة دير الزور.