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العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق

مقتل 8 أطفال سوريين وامرأة في حريق بسبب "مدفأة" في تركيا

الضحايا هم ستة أشقاء تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام، ووالدتهم البالغة من العمر 31 عاماً، واثنان من أبناء عمومتهم تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً

العربية.نت
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شب حريق ليل الثلاثاء-الأربعاء بمنزل في شمال غرب تركيا، يرجح أنه نجم عن مدفأة، وأسفر عن مقتل ثمانية أطفال وامرأة من اللاجئين السوريين.

وقال محافظ بورصة يعقوب كانبولات، إن الحريق اندلع في وقت متأخر من الثلاثاء في الطابق الأول من مبنى مكون من أربعة طوابق في منطقة يلدريم في محافظة بورصة.

المدفأة التي تسببت بالحريق، بحسب صورة نشرتها مواقع تركية
المدفأة التي تسببت بالحريق، بحسب صورة نشرتها مواقع تركية

والضحايا هم ستة أشقاء تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام، ووالدتهم البالغة من العمر 31 عاماً، واثنان من أبناء عمومتهم تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً.

وحاول والدهم، الذي لم يكن متواجداً في المنزل عند اندلاع الحريق، إنقاذ أفراد أسرته لكنه تأثر بالدخان ونُقل إلى المستشفى، بحسب المحافظ.

العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
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وأضاف: "هرعت فرق الإطفاء على الفور إلى المنطقة وحاولت إخماد الحريق، لكن للأسف بعد إخماد الحريق، كان المشهد الذي رأوه في الداخل حزينا. انتابنا حزن عميق يستحيل وصفه".

كما أشار كانبولات إلى أن الفحص الأولي يشير إلى أن الحريق نتج عن مدفأة.

كما نقل ثلاثة من الجيران إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان.

يشار إلى أن نحو 3.7 مليون لاجئ سوري يقيمون بتركيا.

العمارة التي شب فيها الحريق
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  • العمارة التي شب فيها الحريق
  • العمارة التي شب فيها الحريق
  • العمارة التي شب فيها الحريق
  • العمارة التي شب فيها الحريق
  • العمارة التي شب فيها الحريق
  • العمارة التي شب فيها الحريق
  • العمارة التي شب فيها الحريق
(7 صور)
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
العمارة التي شب فيها الحريق
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