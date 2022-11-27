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Turkish President and leader of the Justice and Development (AK) Party, Recep Tayyip Erdogan, attends an AKP group meeting at the Turkish Grand National Assembly (TGNA) in Ankara on November 23, 2022. (AFP)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
التدخل التركي

أردوغان: لن يمنعنا أحد من الحفاظ على أمننا خارج حدودنا

الرئيس التركي: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها

العربية.نت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه لا أحد يستطيع أن يمنع بلاده من استخدام ما وصفه بـ"حقها في الحفاظ على أمنها داخل وخارج حدودها".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله: "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على اعتداء اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.

آثار غارة جوية تركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي (أرشيفية)
آثار غارة جوية تركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي (أرشيفية)
مقتل 5 من النظام باستهداف مسيرة تركية لنقطة عسكرية بريف عفرين سوريا سوريا والأسد مقتل 5 من النظام باستهداف مسيرة تركية لنقطة عسكرية بريف عفرين

ومنذ ذلك الحين، علت التهديدات التركية بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، رغم رفض واشنطن وموسكو.

ومنذ بدء الحملة الجوية التركية، دعت قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة وروسيا إلى اتخاذ مواقف أكثر "حزماً" لمنع أنقرة من مواصلة ضرباتها ومن شن هجوم بري ضدها.

ومنذ 2016، شنت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية استهدفت أساساً المقاتلين الأكراد في سوريا، وسيطرت مع فصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية واسعة. ومنذ آخر هجوم لها في 2019، هددت مراراً بشن عملية جديدة.

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