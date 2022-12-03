اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أردوغان والأسد
أردوغان والأسد

رويترز: الأسد رفض عرضاً لمقابلة أردوغان

وأوضح أردوغان في نقاش نقله التليفزيون في نهاية الأسبوع "لا يمكن أن يكون هناك ضغينة في السياسة"

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس السوري بشار الأسد رفض اقتراحا لمقابلة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك نقلا عن مصادر قالت أيضا إن دمشق "ترجئ الأمر وحسب"، وإن اللقاء قد يحدث.

ونقلت الوكالة عن 3 مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على موقف سوريا من المحادثات المحتملة" أن سوريا تقاوم جهود وساطة روسية لعقد قمة مع أردوغان، بعد عداء مرير على مدى أكثر من عقد منذ بدء الأزمة في سوريا.

إلا أن مصدرين تركيين، أحدهما مسؤول كبير، قالا إن "دمشق ترجئ الأمر فحسب وإن الأمور تسير في طريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين الزعيمين".

مبعوث بوتين إلى سوريا: نعمل في اتجاه عقد لقاء بين الأسد وأردوغان سوريا خاص مبعوث بوتين إلى سوريا: نعمل في اتجاه عقد لقاء بين الأسد وأردوغان

وكان أردوغان أشار إلى استعداده للتقارب مع دمشق، وقال في تصريحات بعد أسبوع من لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، إن تركيا يمكن أن "تضع الأمور في مسارها الصحيح مع سوريا".

وأوضح أردوغان في نقاش نقله التليفزيون في نهاية الأسبوع "لا يمكن أن يكون هناك ضغينة في السياسة".

وحول ذلك نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أن الأسد رفض اقتراحا لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب الوكالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قانون أميركي قد يؤدي لحرب تجارية مع أوروبا قانون أميركي قد يؤدي لحرب تجارية مع أوروبا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط