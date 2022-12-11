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A U.S. Air Force B-1B Lancer supersonic bomber flies over northern Iraq after conducting air strikes in Syria against ISIL targets September 27, 2014. REUTERS/Handout (IRAQ - Tags: MILITARY CIVIL UNREST) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.
مقاتلة أميركية تعمل ضمن التحالف الدولي ضد داعش (أرشيفية)
تنظيم داعش

مقتل قياديين من داعش في غارة أميركية بشرق سوريا

القيادة المركزية الأميركية أعلنت مقتل قياديين اثنين من التنظيم المتطرف في الغارة الجوية التي شنتها فجر اليوم

العربية.نت
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، مقتل قياديين اثنين من داعش في غارة جوية نفذتها قواتها بطائرة مروحية بشرق سوريا فجر اليوم.

وقالت القيادة في بيان، إن أحد القياديين متورط في عمليات للتنظيم بشرق سوريا، مشيرة إلى أن تخطيطاً مكثفاً جرى للغارة الجوية لضمان نجاحها.

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وأضافت أن تقديرات أولية تشير إلى أن الغارة لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين من المدنيين.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو قوله، إن داعش "لا يزال يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن الغارة الأميركية تؤكد مجدداً "التزام القيادة المركزية الثابت بضمان القضاء على التنظيم".

وأوضح بوتشينو أن مقتل القياديين بداعش "سيعطل قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ المزيد من الهجمات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

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