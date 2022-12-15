سوريا والأسد
أردوغان: نسعى لآلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي
الرئيس التركي: أولاً أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية الدول الثلاث يمكنهم الاجتماع
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.
وقال أردوغان للصحافيين بعد زيارة لتركمانستان إنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.
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وأكد أن بوتين قابل ذلك العرض "بإيجابية"، مضيفاً: "نريد أن نٌقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية". وتابع: "بهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات".
وأضاف الرئيس التركي: "أولاً أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه".
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