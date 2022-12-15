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FILE - In this July 26, 2017 file photo, people ride past U.S. armored vehicles in Raqqa, Syria. Amnesty International, an international rights group, urged the U.S.-led military coalition battling the Islamic State group to investigate airstrikes that killed civilians in the campaign to liberate the Syrian city of Raqqa from the extremists. Amnesty said Tuesday, Aug. 7, 2018, that the U.S.-coalition's admission last month that it killed 78 more civilians than previously reported in the 2017 assault on Raqqa was just the tip of the iceberg. (AP Photo/Hussein Malla, File)
موكب للقوات الأميركية في الرقة (أرشيفية)
سوريا والأسد

أميركا تجهز أول قاعدة لها بالرقة بعد انسحابها قبل 3 سنوات

المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات الأميركية كانت قد تركت قواعدها بالرقة في 2019 إبان عملية "نبع السلام" التركية

العربية.نت
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القوات الأميركية تتحضر للإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها في الرقة، وذلك بعد انسحابها من هذه المنطقة قبل أكثر من 3 سنوات إبان عملية "نبع السلام" التركية في العام 2019.

وكان تواجد القوات الأميركية في الرقة يقتصر مؤخراً على مركز واحد للاستخبارات (سي. أي. إيه)، في مدينة الطبقة.

وبحسب المرصد، تم الانتهاء من تجهيز مهبط للطيران وثكنة عسكرية داخل مبنى "الفرقة 17" (الذي تتمركز داخله قوات سوريا الديمقراطية) قرب مدينة الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة (أرشيفية)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة (أرشيفية)

وأضاف المرصد أن الولايات المتحدة بصدد تجهيز قاعدة عسكرية جديدة في مركز مدينة الرقة، وبالتحديد بالقرب من جسر الرشيد "الجديد" في مدخل المدينة الجنوبي.

وتابع: "في رسالة واضحة على إعادة انتشار التواجد الأميركي بالرقة، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية أميركية الثلاثاء في منطقة طريق أبيض شرق الرقة".

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كما تواجدت أمس في الرقة دورية أميركية ترفع علم الولايات المتحدة للمرة الأولى، حيث كانت الوفود العسكرية والاستخباراتية الأميركية تتنقل في الرقة في السابق دون رفع علم الولايات المتحدة.

وكان المرصد السوري قد أكد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن القوات الأميركية تعمل على إنشاء مراكز لها في الرقة، داخل ثكنة عسكرية غادرتها قوات النظام قبل سنوات.

يذكر أن الولايات المتحدة عملت على إنشاء قواعد عسكرية ومقرات لمتابعة محاربة الإرهاب وتدريب القوات العسكرية والأمن الداخلي والقوات الخاصة HAT وتطوير برامج الإعلام والحوكمة والمنظمات.

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