أميركا تجهز أول قاعدة لها بالرقة بعد انسحابها قبل 3 سنوات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القوات الأميركية تتحضر للإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها في الرقة، وذلك بعد انسحابها من هذه المنطقة قبل أكثر من 3 سنوات إبان عملية "نبع السلام" التركية في العام 2019.

وكان تواجد القوات الأميركية في الرقة يقتصر مؤخراً على مركز واحد للاستخبارات (سي. أي. إيه)، في مدينة الطبقة.

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وبحسب المرصد، تم الانتهاء من تجهيز مهبط للطيران وثكنة عسكرية داخل مبنى "الفرقة 17" (الذي تتمركز داخله قوات سوريا الديمقراطية) قرب مدينة الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضاف المرصد أن الولايات المتحدة بصدد تجهيز قاعدة عسكرية جديدة في مركز مدينة الرقة، وبالتحديد بالقرب من جسر الرشيد "الجديد" في مدخل المدينة الجنوبي.

وتابع: "في رسالة واضحة على إعادة انتشار التواجد الأميركي بالرقة، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية أميركية الثلاثاء في منطقة طريق أبيض شرق الرقة".

كما تواجدت أمس في الرقة دورية أميركية ترفع علم الولايات المتحدة للمرة الأولى، حيث كانت الوفود العسكرية والاستخباراتية الأميركية تتنقل في الرقة في السابق دون رفع علم الولايات المتحدة.

وكان المرصد السوري قد أكد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن القوات الأميركية تعمل على إنشاء مراكز لها في الرقة، داخل ثكنة عسكرية غادرتها قوات النظام قبل سنوات.

يذكر أن الولايات المتحدة عملت على إنشاء قواعد عسكرية ومقرات لمتابعة محاربة الإرهاب وتدريب القوات العسكرية والأمن الداخلي والقوات الخاصة HAT وتطوير برامج الإعلام والحوكمة والمنظمات.