الجيش الإسرائيلي: لن نقبل بحزب الله جديد في سوريا

قال رئيس إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك، اليوم الأربعاء، إن مسار عمل الجيش في سوريا يظهر أن العمل العسكري المستمر والمتواصل يؤثر على المنطقة بأكملها.

"لن نقبل بحزب الله آخر"

وأضاف أثناء عرضه للتوقعات الميدانية للجيش الإسرائيلي للعام المقبل أن إسرائيل لن تقبل بوجود حزب الله آخر في سوريا.

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كما أضاف وفق ما نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه في تويتر أن مبيعات الأسلحة الإيرانية التي تستخدم في الحرب بأوكرانيا هي العامل المؤثر الرئيسي على الطريقة التي ينظر بها الغرب والولايات المتحدة إلى إيران والمنطقة بأكملها.

حملة متسارعة

وشدد على أن علاقات الجيش الإسرائيلي مع الجيش الأميركي تتعزز ومضى قائلا "أنا واثق من أنني لا أرى ذلك وحدي، بل يرى أعداؤنا بالمنطقة ذلك أيضًا".

إسرائيل تكشف عن إفشال مخطط إيران بنصب صواريخ في سوريا

وأوضح: "نحن نقوم بحملة متسارعة.. وليس فقط في سوريا. وتحقيقاً لهذه الغاية، نفذنا عشرات الضربات بمئات الأسلحة في العام المنصرم".

إفشال مخطط إيران

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قد أكد أمس الثلاثاء أن المخطط الإيراني الذي سعى إلى نصب مئات الصواريخ في سوريا قد تم إفشاله، مشيرا إلى مواصلة إسرائيل التصدي لمخططات طهران في المنطقة.

وأضاف: "تم إجهاض المخطط الذي دبره قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، لكن هذا المخطط لم يختف بالكامل، ولدينا المزيد مما يجب فعله في هذا المضمار".

كما أوضح أن "هناك معارك تجري للحدّ من الوجود الإيراني في سوريا عبر عدد من المستويات والحلبات، في البر والبحر والجو، وليس في سوريا فقط بل في كل المنطقة".