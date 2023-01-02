أخرجت مطار دمشق عن الخدمة.. ضربات إسرائيلية تستهدف أتباع إيران

دوت انفجارات قوية بأنحاء العاصمة السورية دمشق جرّاء قصف إسرائيلي طال مواقع الميليشيات الإيرانية فجر الاثنين.

واستدفت الغارات الجديدة مواقع لميليشيات حزب الله والحرس الثوري جنوب دمشق، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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تعطيل الخدمات في مطار دمشق

كما أضافت المصادر أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية تسببت في تعطيل الخدمات في مطار دمشق، وأخرجته عن الخدمة.

في حين أكدت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا خبر الضربات الإسرائيلية، وقالت إنها استهدفت المنطقة الجنوبية بالعاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت قوات النظام في بيان، مقتل عسكريين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية، فضلاً عن خسائر ماديّة أخرى.

ضربات أخرى على المطار.. هذا هدفها

يذكر أن قوات النظام السوري كانت أعلنت في 19 من الشهر الماضي أن جنديين اثنين أصيبا بجروح، ووقعت خسائر مادية جراء عدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق.

قصف حزيران أخرج المهابط عن الخدمة

وكانت إسرائيل كثفت خلال الأشهر الماضية، هجماتها على المطارات السوريةمن أجل تعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان بالأسلحة،وفقا لمصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، من العام الماضي، قصفت إسرائيل مطار دمشق في ضربة استهدفت مستودعات تابعة لميليشيا حزب الله وقوات إيرانية في محيطه ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وذلك لأن المدرج الذي تضرر حينها كان الوحيد قيد الخدمة في المطار بعد تضرر المدرج الثاني وتوقفه عن الخدمة جراء ضربات إسرائيلية أخرى استهدفت شحنات ومستودعات أسلحة تابعة لميليشيا موالية لإيران في حرم المطار عام 2021.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري هناك.