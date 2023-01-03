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مجموعة من ميليشيات فاطميون
من ميليشيا فاطميون في سوريا (أرشيفية - فرانس برس)

في سوريا.. أتباع إيران يتدربون على استخدام طائرات مسيرة

26 عنصرا منهم أرسلوا لإيران من أجل الخضوع لتدريبات عسكرية مكثفة

العربية.نت
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بعد ساعات من القصف الإسرائيلي الأخير الذي تسبب بإخراج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، واستهدف ميليشيات إيرانية، لم تهدأ تحرّكات الأخيرة.

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فقد بدأت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية الموالية لإيران في سوريا، بتلقي تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة في محافظة دير الزور، وفق للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

تدريبات ودورات مكثفة

وذكرت المصادر أن 70 عنصرا من الفصيل المذكور أنهوا تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة في المحافظة القابعة شمال شرق سوريا.

وأضاف المرصد أن 26 عنصرا من المتدربين تم إرسالهم لإيران من أجل الخضوع لتدريبات عسكرية مكثفة في مجال الاستخبارات، وعلى استعمال الطائرات المسيرة.

تفاصيل توزع الميليشيا الإيرانية في دير الزور

15 ألف عنصر

يشار إلى أن مواقع الميليشيات الإيرانية تتركز عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

ويقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف عنصر من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.

إلا أن تلك الميليشيات تبدّل مواقعها عادة بين الحين والآخر خوفا من الاستهدافات، خصوصا وأنها تكررت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة.

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