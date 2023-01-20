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قوات أميركية في التنف - أرشيفية

هجوم بطيران مسير على قاعدة التنف بسوريا.. والتحالف يستنفر

دبي - العربية.نت
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تعرضت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف شرق سوريا، اليوم الجمعة، إلى هجوم بطيران مسير مجهول المصدر يرجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية.

وأدى الهجوم إلى سقوط إصابات في صفوف قوات "جيش سوريا الحرة" (جيش مغاوير الثورة سابقاً)، وسط استنفار لقوات التحالف المتواجدة في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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يذكر أن هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الحالي، وكذلك هو الأول من أكثر من 5 أشهر.

قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش (أ ف ب)
قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش (أ ف ب)

هجمات سابقة

وفي شهر أغسطس/آب من العام الفائت، وتحديداً منتصف الشهر، تعرضت مناطق نفوذ قوات التحالف الدولي و"جيش مغاوير الثورة سابقاً" لهجوم جوي، من قبل طيران مسير، حاول استهداف قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، دون أن يحقق الهجوم أهدافه وفقاً لبيان التحالف الدولي ومصادر المرصد السوري.

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