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This aerial view shows residents, aided by heavy equipment, searching for victims and survivors amidst the rubble of collapsed buildings following an earthquake in the village of Besnia near the twon of Harim, in Syria's noryhwestern Idlib province on the border with Turkey, on February 6, 2022. (AFP)

انتشلوه من تحت الأنقاض.. إنقاذ رضيع في جنديرس السورية

دبي - العربية.نت
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انتشلت كوادر "الدفاع المدني السوري" رضيعاً وعائلة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهم المدمر في بلدة جنديرس بريف عفرين شمال حلب، فجر أمس الاثنين، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

ونشر الدفاع المدني مقطعاً مصوراً اليوم، حيث ظهر عناصر الدفاع المدني وهم يحاولون انتشال الرضيع الذي كان يصرخ، بالإضافة إلى آخرين من ذات العائلة علقوا تحت الأنقاض.

أتي ذلك فيما قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن 900 شخص على الأقل لقوا حتفهم في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، وأصيب 2300 آخرون ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد "بشكل كبير".

زلزال عنيف

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

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