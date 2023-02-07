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الطفلة مع شقيقها تحت الأنقاض

بقيتا 17 ساعة تحت الأنقاض.. مشهد مؤثر لطفلة سورية تحمي رأس شقيقتها

دبي - العربية.نت
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تتوالى الصور والمشاهد المؤثرة التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، مخلفاً الآلاف من القتلى والجرحى.

وفي فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر طفلة سورية تحت الأنقاض مع أختها الصغيرة وهي تحمي رأسها خوفاً عليها.

وأظهر المقطع المصور، الصغيرة وهي تضع يدها فوق رأس شقيقتها وتحتضنها إلى صدرها، وتتحدث مع أحد المسعفين، الذي سألها عن أختها آية الصغيرة والألعاب في محاولة لتهدئتها لحين انتشالهما.

وقالت الطفلة للمسعف: "عمو طالعني.. وأعمل لك اللي بدك بصير عندك خدامة".

وتم إنقاذ الطفلة وشقيقها بعد 17 ساعة من احتجازهما أسفل الركام وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ونشطاء على "تويتر".

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 5 آلاف جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

من حلب (ا ف ب)
من حلب (ا ف ب)

1621 قتيلاً في سوريا

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1621 شخصاً في سوريا جراء الزلزال.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

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