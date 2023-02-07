فيديو لانتشال طفل ولد تحت الأنقاض في سوريا.. ووفاة والدته

انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انتشال طفل حديث الولادة من تحت الأنقاض، في مدينة حلب السورية بعد الزلزال المدمر.
وأظهرت اللقطات في بلدة جنديرس شمال غربي مدينة حلب، رجلاً يركض حاملاً بين ذراعيه طفلاً حديث الولادة، لينقذه من الجو البارد ويبحث عن غطاء له، بحسب وسائل إعلام سورية والتي أفادت أيضاً بوفاة والدته بعد ولادته مباشرة.
لقطات مؤلمة تُظهر انتشال طفلة وُلدت تحت الأنقاض في بلدة جنديرس بريف عفرين. عائلة الطفلة نازحين من ديرالزور، توفيت بالكامل جراء الزلزال بما فيهم الأم.#سوريا #تركيا #زلزال_ترکیا #زلزال_تركيا_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_شرق_المتوسط pic.twitter.com/kMyJ8c5s86— Mzahem Alsaloum (@Mzahem_Alsaloum) February 6, 2023
من جهتها، ذكرت مواقع سورية أن عائلة الطفلة نازحة من مدينة ديرالزور، وتوفيت بالكامل جراء الزلزال بما في ذلك الأم، مشيرة إلى نقل الطفلة إلى مستشفى جيهان.
انهيار 84 مبنى في جندريس
في سياق متصل، أفاد مراسل العربية/الحدث بانهيار 84 مبنى في جنديرس بريف حلب على رؤوس ساكنيها.
ووصل عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وتأثرت به دول في المنطقة، إلى أكثر من 3830 شخصاً، وسط تواصل عمليات الإنقاذ.
بينما ذكر "الدفاع المدني السوري" أن عدد الضحايا شمال غربي سوريا وصل إلى أكثر من 740 وفاة، وأكثر من 2100 مصاب، مع وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.
وأشار "الدفاع المدني" إلى استمرار عمليات البحث، وسط صعوبات كبيرة وأمطار غزيرة وحرارة تحت الصفر، واستمرار الهزات الارتدادية.
زلزال مدمر
وذكرت الأمم المتحدة أن 224 مبنى دمرت بالكامل وأن 325 مبنى على الأقل دمرت جزئيًا بسبب الزلازل، في الشمال السوري، في 17 منطقة فرعية مختلفة، وفقًا للمعلومات الأولية من السلطات المحلية.
يشار إلى أن الزلزال ضرب عند الساعة 4:17 فجر يوم الاثنين، تركيا وسوريا، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرًا بقوة 7.6 درجات.
ولا تزال الهزات والضربات الاهتزازية تتواصل، أحدثها فجر الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.
-
"صرخات من تحت الأنقاض".. مشاهد موجعة من بلدة سوريةلم يتوقف سيل المشاهد المؤلمة على مواقع التواصل منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا أمس الاثنين وأسفر عن 5000 قتيل على الأقل حتى الآن.من بين ... سوريا
-
بنك أوف أميركا: استعدوا لاحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون!أكد أن الشركات الأميركية يجب أن تكون مستعدة للأسوأ قصص اقتصادية
-
فيديو يدمي القلب من سوريا.. أب يبكي رضيعه: وجعت قلبي.. ياريت أنا ولا أنتعاشت كل من تركيا وسوريا لحظات مروعة شهدت قصصاً مأساوية بعدما وقع زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات، ... سوريا