فيديو مؤثر من بين الأنقاض.. أب سوري يلقن ابنه الشهادة

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، لطفل علق في بناء مُدمر في مدينة حلب السورية، وأثار تعاطف الآلاف من الناس الذين طلبوا من الموجودين الإسراع في إنقاذه.

وحاول المواطنون الوصول إليه لكنهم فشلوا لذلك لقنه والده الشهادتين، فيما كان الصغير يردد وراءه بصوت متقطع باكياً من الخوف، أثار ذلك المشهد تعاطف الكثير من رواد التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة إنقاذه، وفقاً لشبكة "أخبار حلب السورية".

مقطع مؤثر لأب سوري يلقن ابنه الشهادة pic.twitter.com/QMt5DW1COE — Screen Mix (@ScreenMix) February 6, 2023

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لكن بعد ساعات من الرعب عاشها الصغير وهو عالق في الهواء يرى المنازل من حوله تنهار بسبب الزلزال، ويخشى أن ينهار المنزل الذي هو فيه أيضاً في أي لحظة، تمكن الشباب من الوصول إليه لكنه كان فاقداً للوعي من الصدمة التي تعرض لها.

إنقاذ الطفل

وكتبت الصفحة الرسمية لأخبار حلب عبر "فيسبوك" :"أخبار سارة تم انقاذ الطفل العالق في البناء السكني المنهار الذي سبق وتم نشر فيديو للطفل وهو عالق من قدميه، ألف الحمد لله على السلامة".

ووصل عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وتأثرت به دول في المنطقة، إلى أكثر من 3830 شخصاً، وسط تواصل عمليات الإنقاذ.

ارتفاع عدد الضحايا

بينما ذكر "الدفاع المدني السوري" أن عدد الضحايا شمال غربي سوريا وصل إلى أكثر من 740 وفاة، وأكثر من 2100 مصاب، مع وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

وأشار "الدفاع المدني" إلى استمرار عمليات البحث، وسط صعوبات كبيرة وأمطار غزيرة وحرارة تحت الصفر، واستمرار الهزات الارتدادية.

وذكرت الأمم المتحدة أن 224 مبنى دمرت بالكامل وأن 325 مبنى على الأقل دمرت جزئيًا بسبب الزلازل، في الشمال السوري، في 17 منطقة فرعية مختلفة، وفقًا للمعلومات الأولية من السلطات المحلية.

789 وفاة في مناطق النظام

ووصل عدد الضحايا في محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس إلى 789 وفاة و1431، بحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السوري.

من جهته، قال المرصد السوري إن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1580.

يشار إلى أن الزلزال ضرب عند الساعة 4:17 فجر يوم الاثنين، تركيا وسوريا، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرًا بقوة 7.6 درجات.

ولا تزال الهزات والضربات الاهتزازية تتواصل، أحدثها فجر الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.