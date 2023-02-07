"يا بابا تعال عم استناك".. طفلة سورية فقدت عينها تصرخ

فقدت عينها، إلا أن فقدانها لوالدها كان أشدّ قهراً عليها.

"بابا عم استناك .. يا بابا تعال"، بصرخاتها هذه، هزّت طفلة سورية وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر لها مقطع فيديو من على سرير مستشفى ميداني في إدلب بعد أن أصيبت جرّاء الزلزال المدمّر.

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وبينما لم تعرف تفاصيل أخرى عن مصير عائلة الطفلة، إلا أن الفريق التطوعي الذي نشر لها المقطع أفاد بأنها مصابة بكسر بالجمجمة مع تضرر بعينها اليسرى.

أما عن عائلتها فما زالت تحت الأنقاض، وفق المصادر.

زلزال مهول

يشار إلى أن فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء في سوريا، كان أعلن الثلاثاء، أن 900 شخص على الأقل لقوا حتفهم في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، وأصيب 2300 آخرون، متوقعاً ارتفاع الأعداد "بشكل كبير".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.