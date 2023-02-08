سوريا بسباق مع الزمن.. أرواح تحت الحجر بانتظار طوق نجاة

بينما تقف الكلمات عاجزة عن التعبير لحجم الكارثة، تسابق فرق الدفاع المدني في سوريا لإخراج العالقين بين الأنقاض ممكن بقيوا على قيد الحياة.
وفي مقطع فيديو يفطر القلوب، نشرت قوات الدفاع المدني في سوريا عبر حسابها في تويتر، لقطات تظهر جهودها في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
" نسابق الموت"
وأرفقت المقطع بتعليق: " نسابق الموت لإنقاذ الأرواح… ننجح أحياناً ونفشل أخرى"، في إشارة إلى حجم التحديات التي تعاني منها تلك الفرق أمام هول المأساة.
كما أوضح الفيديو ضحايا قضوا تحت الركام تحاول الفرق انتشال جثثهم، مع العلم أن قليلين منهم فقط من حالفهم الحظ وبقيوا على قيد الحياة.
8000 ضحية
يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثاّ عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.
نسابق الموت لإنقاذ الأرواح… ننجح أحياناً ونفشل أخرى…إنقاذ فتاة وانتشال عدة ضحايا بينهم أطفال من تحت أنقاض المنازل في مدينة #جنديرس بريف #عفرين في أول يوم من الزلزال. #الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/2nKUK8BvBe— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
وقضى 1712 شخصا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
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