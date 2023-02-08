"يا شام أنت شامنا".. متطوعون يغنون لطفلة عالقة تحت الأنقاض
"يا شام أنت شامنا … لحن الحياة تحت الأنقاض".. بهذه الكلمات شد متطوعون من عزيمة الطفلة شام العالقة تحت الأنقاض في منطقة أرمناز قرب إدلب، والتي ضربها الزلزال العنيف يوم الاثنين.
وغنى المتطوعون الأغنية للطفلة "شام" أثناء عملية إنقاذها، مساء أمس الثلاثاء، حيث كانت ممدة تحت الأنقاض وعليها أجهزة التنفس، وتجري حديثاً مع كوادر الإنقاذ وتحاول ترديد الأغنية وراءهم.
ياشام أنت شامنا …لحن الحياة تحت الأنقاض …— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
متطوعون يغنون للطفلة "شام" العالقة تحت أنقاض منزلها في أرمناز قرب #إدلب أثناء عملية إنقاذها مساء أمس الثلاثاء 7 شباط.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/NfLAPvHJW0
يشار إلى أن عمل المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة من سوريا يستمر للاستجابة لتضاعف أعداد الإصابات وانتشال العالقين تحت الأنقاض، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.
وتواصل الكوادر الطبية في شمال غربي سوريا، تقديم الخدمات الطبية المختلفة، وسط قلة أعداد الكوادر، وضعف الإمكانيات اللوجيستية من معدات وأجهزة وغيرها، ما جعل العاملين في القطاع يمارسون عملهم بشكل متواصل دون انقطاع زمني، منذ الساعات الأولى لبدء الزلزال المدمر.
8700 قتيل
فيما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700، الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 6234 شخصاً قضوا في تركيا، و2470 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 8704.
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