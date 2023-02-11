حصيلة القتلى تستمر بالارتفاع.. وتوقعات بتجاوزها 40 ألفاً

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مساء السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في البلاد إلى 24617.

كما أكد أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ولن نفقد الأمل حتى آخر لحظة". وأضاف "هناك خوف من انتشار الأوبئة ويتم اتخاذ كل التدابير لمنع تفشي أي أوبئة في المناطق المنكوبة".

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وفي وقت سابق من السبت كان المرصد السوري قد أكد ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في عموم مناطق سوريا إلى 5200. وبذلك يرتفع عدد الضحايا في البلدين إلى أكثر من 29 ألفا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1408 قتلى، بينما تم تسجيل 2341 إصابة.

أما منظمة "الخوذ البيضاء" فأعلنت مساء السبت ارتفاع عدد القتلى في شمال غربي سوريا إلى 2167 بينما تخطى عدد الجرحى الـ3000.

يأتي هذا بينما يستمر رجال الإنقاذ في تركيا بالبحث عن ناجين، وبانتشال الجثث من تحت الأنقاض. وقد نجحوا بالفعل السبت بإنقاذ عدد صغير من الناجين بعد قضائهم حوالي 6 أيام تحت الركام.

وبينما كانت منظمة الخوذ البيضاء قد أعلنت الجمعة انتهاء عملية البحث عن الناجين في شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، استمر البحث السبت في مناطق الحكومة. لكن قائد فوج إطفاء اللاذقية قد أعلن مساء السبت انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال في جميع مناطق هذه المحافظة.

يأتي هذا بينما أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا سيتجاوز 40 ألف قتيل.

وقال غريفيث، السبت خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "من الصعب للغاية إعطاء تقدير دقيق لأن الأنقاض لم يتم إزالتها بعد، لكنني متأكد من أن عدد القتلى سيتضاعف أو يزيد".

وأضاف غريفيث: "تواجه سوريا وقتاً أكثر صعوبة في التعامل مع تداعيات هذه المأساة بسبب سنوات الحرب".