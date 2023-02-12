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من اللاذقية (فرانس برس)
من اللاذقية (فرانس برس)
زلزال تركيا

روسيا: عمليات الإنقاذ في سوريا انتهت

دبي - العربية.نت
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أعلن نائب رئيس وزارة حالات الطوارئ أليكسي سيركو، اليوم الأحد، إتمام عمليات الإنقاذ في سوريا بعد الزلزال، مشيرا إلى استمرار العمل على تسليم المساعدات الإنسانية.

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"انتهت عملية الإنقاذ"

وقال سيركو للصحافيين: "انتهت عمليات الإنقاذ. نحن نلخص النتائج وغدا سنبلغ الوزير، يليه تقرير لرئيس روسيا بأن عملية الإنقاذ قد اكتملت، لكن المساعدات الإنسانية مستمرة".

المهمة الكئيبة

في السياق، ومع تراجع الأمل في إنقاذ أحياء بمناطق سيطرة المعارضة أيضا، يتحول عمل الخوذ البيضاء إلى المهمة الكئيبة المحبطة المتمثلة في انتشال الجثث وتطهير الأنقاض. وقال عبد الرحمن المسعف في المنظمة "سنواصل العمل إلى أن ننتشل آخر شخص من تحت الأنقاض".

الدمار في شمال سوريا (فرانس برس)
الدمار في شمال سوريا (فرانس برس)

وتوقفت أمس عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في مناطق شمال غربي سوريا والانتقال لمرحلة انتشال الجثث فقط، بعد أيام من البحث المتواصل عن أمل وجود ناجين من الزلزال المدمر.

تحذيرات من أوبئة

في موازاة ذلك، ارتفعت التحذيرات الأممية من إمكانية انتشار بعض الأوبئة لاسيما الكوليرا. فيما أعلنت منظمة الصحة، أمس السبت، أن عدد المتضررين من الزلزال المدمّر بلغ نحو 26 مليون شخص، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سوريا.

نحو 34 ألف قتيل

إلى هذا، ارتفعت، الأحد، حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، إلى 33 ألفا و179 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات، خلف 29 ألفا و605 قتلى في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3574 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".

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