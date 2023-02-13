برنامج الأغذية العالمي: مخزون المساعدات بدأ بالنفاد

بعد مرور أسبوع على وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، أكد برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، أن مخزون المساعدات بدأ في النفاد بعد توزيعها بشكل عاجل للمتضررين، مطالبا بفتح جميع المعابر مع سوريا.

كما قالت عبير عطيفة مديرة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الأغذية العالمي في اتصال مع "العربية"، مع تطور الأوضاع في سوريا أصبحنا بحاجة ملحة إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا لتلبية جميع الاحتياجات في الفترة المقبلة.

برنامج الأغذية العالمي للعربية: نطالب بفتح جميع المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا

#العربية #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/z9Wa4KVHRg — العربية (@AlArabiya) February 13, 2023

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وتابعت "نقدم مساعدات لمليون و400 ألف شخص شمال غرب سوريا"، مبينة أن الزلزال أضر بواحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم بسبب الصراع في سوريا والأوضاع الاقتصادية.

أول قافلة

يشار إلى أنه دخلت، اليوم الاثنين، أول قافلة مساعدات من مناطق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وهي مناطق منكوبة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، عبر معبر أم جلود.

أتى ذلك بعد أن كانت شاحنات المساعدات تصطف أمام المعبر منذ 5 أيام، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث".

وكانت الحكومة الأميركية دعت أمس الأحد، النظام السوري وجميع الأطراف إلى الموافقة على الفور على دخول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في أنحاء البلاد، وفق رويترز.

كما دعت واشنطن رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى منح الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين دون استثناء، وحثته على إعطاء تفويض شامل لتوصيل المساعدات الإنسانية.

مشاكل في الحصول على الموافقة

بدوره، أوضح متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز، الأحد، أن نقل مساعدات الإغاثة من المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة "هيئة تحرير الشام".

ودخلت، أمس الأحد، قافلة أممية جديدة إلى سوريا من تركيا محملة بمساعدات يحتاج إليها بشدة الضحايا السوريون للزلزال.

كما دخلت 10 شاحنات إلى سوريا من معبر باب الهوى في الشمال الغربي السوري، بحسب فرانس برس، محملة بلوازم للإيواء المؤقت مع خيم بلاستيكية وبطانيات وفُرش وحبال وما إلى ذلك.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غربي سوريا تُنقل عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.