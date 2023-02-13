شاهد.. سورية تروي تفاصيل نجاتها المرعبة من الزلزال

كشفت إحدى الناجيات السوريات من الزلزال في منطقة هطاي التركية، تفاصيل صعبة عاشتها وعائلتها عندما ضرب الزلزال المنطقة، الاثنين الماضي.
وروت لموفد العربية تفاصيل نجاتها المرعبة، حيث أوضحت أنها ظنت أن ضغطها انخفض في البداية ثم أدركت أن ما يحدث هو زلزال.
إحدى الناجيات السوريات من الزلزال في هطاي تروي لموفد العربية تفاصيل نجاتها المرعبة— العربية (@AlArabiya) February 13, 2023
#العربية #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/vk7KY2dnqn
وقالت إن الصوت كان قوياً في البداية، مشبهة إياه بصوت جرس المدرسة، مشيرة إلى أنها طلبت من أطفالها الخروج فوراً من المنزل حين بدأ المبنى بالتأرجح.
إلا أنها عادت إلى داخل المنزل لجلب ملابس لابنها بسبب الجو البارد وهطول الأمطار، وحينها انهدمت البناية فوق رؤوس قاطنيها وعلقت هي تحت الأنقاض.
وأضافت أنها مازالت تعاني من تلك اللحظات المرعبة، حيث تشعر من حين لآخر أن الأرض تهتز تحت قدميها.
يأتي ذلك بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين أو ينتشلون الجثث وسط أنقاض الزلزال بعد 8 أيام من الكارثة التي ألحقت دماراً هائلاً بأجزاء من سوريا وتركيا، حاصدة أكثر من 31 ألف قتيل، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر.
-
برنامج الأغذية العالمي: مخزون المساعدات بدأ بالنفادبعد مرور أسبوع على وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، أكد برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، أن مخزون المساعدات بدأ في النفاد بعد توزيعها بشكل عاجل ... سوريا
-
5 مشروبات مذهلة لحرق الدهون.. تعرّف عليهاتُعتبر زيادة الوزن مشكلة شائعة بشكل متزايد في الوقت الحاضر وفي هذا العصر، وتحدث نتيجة لنمط الحياة السائد بين معظم الناس.تتعدّد الحلول المعتمدة لمعالجة ... صحة
-
24 طفلاً قضوا.. المعلمة الوحيدة الناجية لفريق الكرة ترويدفنت بلدة فاماغوستا في شمال قبرص، رفات صغارها الـ 24 الذين قضوا في تركيا، جراء زلزال الأسبوع الماضي، بعد أن سافروا للمشاركة في بطولة مدرسية بكرة ... العرب والعالم