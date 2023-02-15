استغل كارثة الزلزال.. داعش يعدم 12 مختطفاً بينهم امرأة في سوريا
فيما لا يزال مصير 63 آخرين مجهولاً، في بادية تدمر جرى اختطافهم أثناء جمع الكمأة في بادية تدمر ضمن بادية حمص الشرقية ومضى على اختطافهم نحو 5 أيام
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن تنظيم داعش أعدم 12 مختطفاً، فيما لا يزال مصير 63 آخرين مجهولاً، في بادية تدمر.
وقال المرصد إن هؤلاء "جرى اختطافهم أثناء جمع الكمأة في بادية تدمر ضمن بادية حمص الشرقية ومضى على اختطافهم نحو 5 أيام".
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وأوضح أن تنظيم داعش أعدم "12 شخصاً بينهم امرأة، وعنصر من قوات النظام، بينما لا يزال مصير نحو 63 مجهولا، عقب اختطافهم".
وأضاف أن المختطفين "بينهم نساء وغالبيتهم العظمى من عمال جمع الكمأة، إذ كانوا يقومون بعمليات الجمع والبحث".
ولفت إلى أن "ذلك يأتي في ظل استغلال خلايا التنظيم انشغال المجتمع الدولي والعالم بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".
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