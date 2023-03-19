الأسد يصل إلى الإمارات.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد مع الرئيس السوري بشار الأسد تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ محمد بن زايد على حسابه في تويتر حيث كتب: "أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

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وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته، بحسب "وام".









محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد (نقلاً عن الرئاسة السورية) محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد (نقلاً عن الرئاسة السورية) محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد (نقلاً عن الرئاسة السورية) محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد (نقلاً عن الرئاسة السورية) محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد (نقلاً عن الرئاسة السورية)

وجرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن. ورافق الشيخ محمد بن زايد الأسد إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

وشارك في الاستقبال عدد من المسؤولين، بينهم الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وخليفة شاهين المرر وزير دولة.

فيما يرافق بشار الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال سفارة سوريا لدى الإمارات.