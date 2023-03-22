بأربعة صواريخ.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، فجر الأربعاء، بسماع دوي انفجارات متتالية في عموم مناطق شمال غرب سوريا واللاذقية وحلب.

وقال إن قصفا اسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي، مشيرا إلى خروجه عن الخدمة.

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كما أوضح المراسل بأن القصف الاسرائيلي كان بأربعة صواريخ باتجاه مطار حلب الدولي من ناحية الغرب، مشيراً إلى أن شهود عيان رأوا أعمدة الدخان تتصاعد من المطار.

من جانبه، أفاد التلفزيون السوري، بسماع دوي انفجارات في حلب ومحيطها.

في أسبوعين

ويأتي القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة سابقة في 7 مارس/آذار الجاري، فقد أعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي"، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

ويُستخدم مطار حلب عادة كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا منذ الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في السادس من فبراير الفائت، ودمر عشرات الأبنية في مدينة حلب.

ضربات إسرائيلية متكررة

يذكر أنه على مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب مرات عدة، وقد أخرجته عن الخدمة في سبتمر 2022 لعدة أيام.

كما شنت تل أبيب مئات الضربات الجوية في الداخل السوري طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

إلا أنها خلال الأشهر الماضية بات تركيزها ينصب بشكل أكبر على المطارات ومحيطها.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، لكنها كررت أكثر من مرة أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.