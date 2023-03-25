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قوات أميركية في دير الزور (أرشيفية- فرانس برس)

تصعيد بين التحالف الدولي وميليشيات في سوريا

المرصد السوري: قصف صاروخي يستهدف قاعدة حقل العمر التابعة للتحالف الدولي

دبي _ قناة العربية
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قصفت ميليشيات مسلحة قصفت بثلاث قذائف صاروخية قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور بشرق سوريا، الجمعة، وذلك بعد تبادل قوات التحالف الدولي وميليشيات القصف يومي الخميس والجمعة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل كونيكو تعرضت الجمعة لقصف صاروخي من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات في دير الزور، مشيرا إلى أن التحالف الدولي رد بقصف مواقع تابعة للميليشيات في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة.

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وبعد الغارات الأميركية الجديدة، حذرت ميليشيات في سوريا، في بيان من أنها قد ترد على أي ضربات أميركية أخرى.

بدوره أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف بقوة لحماية الأميركيين، وذلك في معرض في تعليقه على شن الجيش الأميركي لضربات جوية ضد الميليشيات، انتقاما لهجوم أسفر عن مقتل مقاول أميركي، وإصابة خمسة جنود أميركيين.

من جهته قال رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأميركي مايك روجرز إن بلاده سترد على أي تهديد للقوات الأميركية في سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة نفذت ضربات في سوريا ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب.

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